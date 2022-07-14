Американська бізнесвумен Хлої Кардаш’ян незабаром знову стане мамою – це буде її друга дитина. Зірка Кардаш’ян та 31-річний Трістан Томпсон чекають на дитину від сурогатної матері.

Відомо, що до сім’ї приєднається хлопчик, і він був зачатий у листопаді.

– Хлої неймовірно вдячна сурогатній матері за таке чудове благословення, – розповіли представники зірки.

І хоча пара чекає на поповнення в сім’ї, Кардаш’ян і Томпсон більше не разом – вони практично не розмовляють із грудня 2021 року – разом вони обговорюють лише спільне виховання дітей.

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Це сталося на тлі того, як Хлої дізналася, що Трістан має дитину, існування якої він ретельно приховував. Він зрадив Кардаш’ян, і вже у січні вибачився перед нею. Схоже, це не допомогло врятувати стосунки.

Проте дитина від сурогатної матері була зачата ще до викриття спортсмена.

Відомо, що Хлої та Трістан були у стосунках з 2016 року – вже у 2018 у них народилася донька Тру Томпсон.

Рішення про сурогатне материнство з’явилося у пари після новин про проблеми із зачаттям. У 2021 році Кардаш’ян зізналася, що має величезні шанси на викидень, і вона більше не хоче ризикувати.

Не тільки у Хлої проблеми зі здоров’ям – раніше Кім Кардаш’ян розповіла, що страждала від псоріатичного артриту. На щастя, відмова від м’яса допомогла їй відновитися.