Канадський баскетболіст Трістан Томпсон публічно зізнався у зраді та вибачився перед колишньою коханою Хлої Кардаш’ян.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram спортсмен визнав позашлюбну дитину від фітнес-тренерки Маралі Ніколс, яка народила хлопчика в грудні 2021 року. Раніше Трістан заперечував факт батьківства.

– Сьогодні результати тесту на батьківство показали, що я батько дитини Маралі Ніколс. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Тепер, коли батьківство встановлено, я з нетерпінням чекаю на можливість дружно виховувати нашого сина. Я щиро вибачаюсь перед усіма, кого образив або розчарував під час цього випробування як публічно, так і в приватному порядку, – написав Трістан.

Баскетболіст вибачився перед Хлої Кардаш’ян, разом з якою виховує 3-річну дочку Тру. Томпсон зазначив, що жінка не заслуговує на той душевний біль і приниження, які їй довелося терпіти.

– Ти не заслуговуєш на те, як я поводився з тобою всі ці роки. Мої дії безумовно не збігаються з тим, як я ставився до тебе. Я відчуваю до тебе глибоку повагу та любов. Незалежно від того, що можеш подумати. Ще раз, я неймовірно жалкую, – написав Трістан.

Маралі Ніколс заявила, що завагітніла від Трістана Томпсона у березні 2021 року, коли спортсмен і Хлої Кардаш’ян ще перебували у стосунках. Тоді баскетболіст запропонував їй зробити аборт і запропонував грошову компенсацію у розмірі $75 тис.

Маралі відмовилася від такої пропозиції та зажадала у нього через суд виплати аліментів. Сам Томпсон спростовував можливе батьківство, а у ​​відповідь подав позов до суду на Маралі Ніколс.

Раніше Хлої неодноразово звинувачувала Трістана Томпсона у зрадах. Чутки про розлучення пари з’явилися ще влітку 2021 року, коли баскетболіста помітили в компанії інших дівчат. Проте офіційної заяви подружжя не давало.