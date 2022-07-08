Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла, що страждала на псоріатичний артрит, викликаний тритижневою дієтою перед Met Gala 2022.

Річ у тім, що Кім змушена була скинути вагу, оскільки хотіла влізти в культову сукню Мерілін Монро. Через це 41-річна зірка почала вживати м’ясо у спробі швидко схуднути, проте через це в неї стався напад псоріазу, який призвів до псоріатичного артриту.

– Псоріаз вибухнув на моєму тілі, і в мене з’явився псоріатичний артрит, тож я не могла поворухнути руками. Я божеволіла. Це було дуже боляче, і мені довелося піти до ревматолога, який прописав мені стероїди, – сказала Кім.

На щастя, відмова від м’яса допомогла її тілу відновитися.

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Псоріаз – це дерматологічне захворювання, головною ознакою якого є наявність сухих бляшок, плям червоного чи рожевого кольору на шкірі.

Кім не єдина зірка, яка страждає від цього захворювання. Раніше Факти ICTV писали – хто із зірок бореться з псоріазом.