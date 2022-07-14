Американская бизнесвумен Хлои Кардашьян скоро снова станет мамой — это будет ее второй ребенок. Звезда Кардашьян и 31-летний Тристан Томпсон ждут ребенка от суррогантной матери.

Известно, что к семье примкнет мальчик, и он был зачат в ноябре.

— Хлои невероятно благодарна необычной суррогатной матери за такое прекрасное благословение, — рассказали представители звезды.

И хотя пара ожидает пополнения в семье, Кардашьян и Томпсон больше не вместе — они практически не разговаривают с декабря 2021 года — вместе они обсуждают только совместное воспитание детей.

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Это случилось на фоне того, как Хлои узнала, что у Тристана есть ребенок, существование которого он тщательно скрывал. Он изменил Кардашьян, и уже в январе извинился перед ней. Похоже, это не помогло спасти отношения.

Однако ребенок от суррогатной матери был зачат еще до разоблачения спортсмена.

Известно, что Хлои и Тристан были в отношениях с 2016 года — уже в 2018 у них родилась дочь Тру Томпсон.

Решение о суррогатном материнстве появилось у пары после новостей о проблемах с зачатием. В 2021 году она призналась, что у нее огромные шансы на выкидыш, и больше не хочет рисковать после родов.

Не только у Хлои проблемы со здоровьем — ранее Ким Кардашьян рассказала, что страдала от псориатического артрита. К счастью, отказ от мяса помог ей восстановиться.