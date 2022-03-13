Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг знову звернувся до світу. Він розкритикував дії Путіна та закликав зруйнувати стіну дезінформації навколо війни в Україні.

– Це війна Путіна. Жінки та діти гинуть від його рук. Життєво важливо, щоби російський народ розумів, що це відбувається. Вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації, – заявив письменник у Twitter.

This is Putin’s war.

Women and children are dying at his hands.

It’s vital that the Russian people understand this is happening.

It’s vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies. — Stephen King (@StephenKing) March 13, 2022

Він також додав, що можна стежити за війною в Україні за допомогою тега #PutinLies.

Відомо, що Стівен Кінг із перших днів війни з Росією на нашому боці. Він активно критикує дії Путіна і вважає, що глава РФ прорахувався, адже зараз має справу не з Трампом.

Інша американська зірка Опра Вінфрі також підтримала Україну. Телеведуча висловилася про війну з РФ, яка забрала життя людей та змусила багатьох покинути свою землю. Вона також вдячна тим, хто відчинив двері своїх будинків для біженців.

Наші зірки також не сидять без діла – музикант Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza. Так вона допоможе підняти бойовий дух наших захисників, що наблизить нашу перемогу у війні проти Росії.