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Від рук Путіна гинуть жінки та діти: Стівен Кінг закликав зруйнувати стіну дезінформації

13 Березня 2022, 11:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг знову звернувся до світу. Він розкритикував дії Путіна та закликав зруйнувати стіну дезінформації навколо війни в Україні.

– Це війна Путіна. Жінки та діти гинуть від його рук. Життєво важливо, щоби російський народ розумів, що це відбувається. Вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації, – заявив письменник у Twitter.

Він також додав, що можна стежити за війною в Україні за допомогою тега #PutinLies.

Відомо, що Стівен Кінг із перших днів війни з Росією на нашому боці. Він активно критикує дії Путіна і вважає, що глава РФ прорахувався, адже зараз має справу не з Трампом.

Інша американська зірка Опра Вінфрі також підтримала Україну. Телеведуча висловилася про війну з РФ, яка забрала життя людей та змусила багатьох покинути свою землю. Вона також вдячна тим, хто відчинив двері своїх будинків для біженців.

Наші зірки також не сидять без діла – музикант Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza. Так вона допоможе підняти бойовий дух наших захисників, що наблизить нашу перемогу у війні проти Росії.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Путін , Стівен Кінг
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