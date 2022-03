Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг знову звернувся до світу. Він розкритикував дії Путіна та закликав зруйнувати стіну дезінформації навколо війни в Україні.

This is Putin’s war.

Women and children are dying at his hands.

It’s vital that the Russian people understand this is happening.

It’s vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies.

— Stephen King (@StephenKing) March 13, 2022