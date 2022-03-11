Американська телеведуча Опра Вінфрі підтримала українців, записавши до них відеозвернення.

В Instagram вона оприлюднила відео, на якому висловилася про війну в Україні, яку розпочала Росія, забравши життя людей і змусивши декого втекти зі своєї країни.

Також вона висловила подяку родинам, які відчинили свої двері для біженців.

– Я просто не можу перестати думати про блюзнірський та безглуздий смертоносний напад на народ України. Я не можу не думати про страх та виснаження, які відчуває кожен українець. Ті, хто тікає з країни, ті, хто спить під землею, і ті, хто ховається у своїх підвалах. Обличчя матерів та дітей. Я весь час думаю про батьків, що прощаються на вокзалах, – чоловіків, які ніколи не тримали в руках зброї, – перш ніж залишитись, щоб захистити демократію, — сказала Вінфрі.

Також вона висловила захоплення мешканцям Польщі, оскільки ті надали величезну підтримку українцям.

– Смертельний напад на українців у поєднанні з цією щирістю в обіймах поляків, які щойно простягли руку, щоб зустріти їх на кордоні, весь тиждень змушував моє серце битися частіше, – зауважила Опра.

16-ту добу в Україні триває війна, 16-ту добу всі цивілізовані країни світу і всесвітньо відомі люди просять президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

За мир в Україні вже виступили Джаред Лето, Джим Керрі, Шер, Анджеліна Джолі, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Девід та Вікторія Бекхеми, Енн Гетевей, Г’ю Джекман, Джоан Роулінг, Мей Маск, Стінг, Пол Маккартні, Джек Ніколсон, Каньє Вест , Мік Джаггер та багато інших.

Окрім того, російські артисти також виступають проти дій Путіна. Хто саме? Читайте на Фактах ICTV.