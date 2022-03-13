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От рук Путина гибнут женщины и дети: Стивен Кинг призвал разрушить стену дезинформации

13 марта 2022, 11:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Всемирно известный писатель Стивен Кинг снова обратился ко всему миру. Он раскритиковал действия Путина и призвал разрушить стену дезинформации вокруг войны в Украине.

— Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук. Жизненно важно, чтобы русский народ понимал, что это происходит. Крайне важно разрушить стену дезинформации, — заявил писатель в Twitter.

Он также добавил, что можно следить за войной в Украине с помощью тега #PutinLies.

Известно, что Стивен Кинг с самых первых дней войны с Россией на нашей стороне. Он активно критикует действия Путина, и считает, что глава РФ просчитался, ведь сейчас имеет дело не с Трампом.

Другая американская звезда Опра Уинфри также поддержала Украину. Телеведущая высказалась о войне с РФ, которая забрала жизни людей и вынудила многих покинуть свою землю. Она также благодарна тем, кто открыл двери своих домов для беженцев.

Наши звезды также не сидят без дела — музыкант Сергей Бабкин переделал известную песню Солдат, которую исполнял в составе группы 5’Nizza. Так, она поможет поднять боевой дух наших защитников, что приблизит нашу победу в войне против России.

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Теги
Війна в Україні , Владимир Путин , Стивен Кинг
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