Всемирно известный писатель Стивен Кинг снова обратился ко всему миру. Он раскритиковал действия Путина и призвал разрушить стену дезинформации вокруг войны в Украине.

— Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук. Жизненно важно, чтобы русский народ понимал, что это происходит. Крайне важно разрушить стену дезинформации, — заявил писатель в Twitter.

This is Putin’s war.

Women and children are dying at his hands.

It’s vital that the Russian people understand this is happening.

It’s vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies. — Stephen King (@StephenKing) March 13, 2022

Он также добавил, что можно следить за войной в Украине с помощью тега #PutinLies.

Известно, что Стивен Кинг с самых первых дней войны с Россией на нашей стороне. Он активно критикует действия Путина, и считает, что глава РФ просчитался, ведь сейчас имеет дело не с Трампом.

Другая американская звезда Опра Уинфри также поддержала Украину. Телеведущая высказалась о войне с РФ, которая забрала жизни людей и вынудила многих покинуть свою землю. Она также благодарна тем, кто открыл двери своих домов для беженцев.

Наши звезды также не сидят без дела — музыкант Сергей Бабкин переделал известную песню Солдат, которую исполнял в составе группы 5’Nizza. Так, она поможет поднять боевой дух наших защитников, что приблизит нашу победу в войне против России.