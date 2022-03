Всемирно известный писатель Стивен Кинг снова обратился ко всему миру. Он раскритиковал действия Путина и призвал разрушить стену дезинформации вокруг войны в Украине.

This is Putin’s war.

Women and children are dying at his hands.

It’s vital that the Russian people understand this is happening.

It’s vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies.

— Stephen King (@StephenKing) March 13, 2022