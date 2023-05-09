До Європейської кіноакадемії приєднається 28 українців. Про це заявили представники організації, опублікувавши детальний список імен.

Загалом буде 462 людини, що на сьогодні є абсолютним рекордом для академії. Так, кожен із них матиме право голосу.

У списку аж 28 українців – це режисери, сценаристи, продюсери та художники костюмів тощо. Повний список українських членів Європейської кіноакадемії вже відомий.

Серед продюсерів це Максим Асадчий, Дар’я Бассель, Ольга Бесхмельніцина, Саша Чубко, Владислав Дудко, Анна Єлісєєва, Ілля Гладштейн, Надія Коротушка, Олександра Костіна, Наталя Лібет, Ольга Матат, Дмитро Мінзянов, Вероніка Степанчук. До списку також потрапили й українські режисери – Сергій Буковський, Дар’я Онищенко, Вікторія Трофименко, Ірина Цілик і Христина Тинькевич.

Право голосу також дали оператору-постановнику Владиславу Вороніну, композиторам Євгену Філатову та Микиті Моісеєву, акторці Анастасії Карпенко, художниці з гриму Катерині Дубчак, художниці з костюмів Поліні Карчевій, журналістові Дмитру Десятерику, редакторці Марині Майковській, і кастинг-директорам Аллі Самойленко та Богдану Жуку.

Утім, не обійшлося і без “ложки дьогтю” – серед 462 експертів у світі кіно будуть представники Росії та Білорусі. Щоправда, від кожної країни буде по одному.

Нагадаємо, що Щорічна церемонія нагородження премією Європейської кіноакадемії традиційно проводиться на початку грудня. У премії беруть участі тільки європейські фільми, а переможець обирається шляхом голосування серед членів журі.

Нещодавно оголосили дату церемонії нагородження Оскара 2024. Захід заплановано на 10 березня, а ось подати заявку на участь можна буде аж до 18 листопада 2023 року.