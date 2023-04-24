Оскар 2024: раскрыта дата церемонии награждения и голосования

Церемония награждения премии Оскар 2024 состоится 10 марта следующего года. Об этом заявила Академия кинематографических искусств и наук.

Это будет 96-я церемония по счету, и уже второй раз подряд мероприятие будет проходить в марте из-за увеличения количества зрителей.

Вместе с датой проведения киноакадемия также раскрыла и другие важные даты, которые касаются Оскара 2024. К примеру, подать заявки на общие категории можно не позже 18 ноября 2023 года.

Голосовать за составление шорт-листа можно будет уже с 18 по 21 декабря. Само голосование по номинациям запланировано с 11 по 16 января 2024 года, а список номинантов огласят уже 23 января.

Финальное голосование за победителей Оскара 2024 начнется уже 22 февраля. Лауреатов премии будут показывать по всему миру — более чем в 200 странах. Традиционно церемония награждения состоится в театре Dolby в Голливуде.

И хотя до конца подачи заявлений еще больше полугода, в ближайшее время ожидается много фильмов, которые могут стать достойными претендентами — музыкальная адаптация Цветов лиловых полей, Оппенгеймер Нолана, а также эпопея Мартина Скорсезе Убийцы цветочной луны.

Недавно Каннский кинофестиваль огласил официальную конкурсную программу на 2023 год. Мероприятие пройдет с 16 по 27 мая, а председателем жюри выбрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда. Его две работы уже получили главную награду фестиваля.