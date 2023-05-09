К Европейской киноакадемии присоединится 28 украинцев. Об этом заявили представители организации, опубликовав подробный список имен.

Всего буде 462 человека, что на сегодня является абсолютным рекордом для академии. Так, каждый из них будет иметь право голоса.

В списке аж 28 украинцев — это режиссеры, сценаристы, продюсеры и художники костюмов и так далее. Полный список украинских членов Европейской киноакадемии уже известен.

Среди продюсеров это Максим Асадчий, Дарья Бассель, Ольга Бесхмельницына, Саша Чубко, Владислав Дудко, Анна Елисеева, Илья Гладштейн, Надежда Коротушка, Александра Костина, Наталья Либет, Ольга Матат, Дмитрий Минзянов, Вероника Степанчук. В список также попали и укринские режиссеры — Сергей Буковский, Дарья Онищенко, Виктория Трофименко, Ирина Цилык и Кристина Тинькевич.

Право голоса также дали оператору-постановщику Владислав Воронину, композиторам Евгению Филатову и Никите Моисееву, актрисе Анастасии Карпенко, художнице по гриму Екатерине Дубчак, художнице по костюмам Полине Карчевой, журналисту Дмитрию Десятерику, редактору Марина Майковской, и кастинг-директорам Алле Самойленко и Богдану Жуку.

Впрочем, не обошлось и без “ложки дегтя” — среди 462 экспертов в мире кино будут представители России и Беларуси. Правда, от каждой страны будет по одному.

Напомним, что Ежегодная церемония награждения премией Европейской киноакадемии традиционно проводится в начале декабря. В премии берут участия только европейские фильмы, а победитель выбирается путем голосования среди членов жюри.

Недавно огласили дату церемонии награждения Оскара 2024. Мероприятие запланировано на 10 марта, а вот подать заявку на участие можно будет аж до 18 ноября 2023 года.