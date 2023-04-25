Голлівудський актор Рассел Кроу ледь не пішов із фільму Гладіатор, який приніс йому славу. Артист заявив, що вважав сценарій у 2000 році абсолютною нісенітницею.

В інтерв’ю Vanity Fair Кроу зізнався, що, навіть попри сценарій, був готовий узяти на себе головну роль у картині режисера Рідлі Скотта.

– У чому я не був упевнений у Гладіаторі, так це у світі, який мене оточував. В основі роботи –чудова концепція, але сценарій був паршивим. У ньому були всі ці дивні сцени, – зізнався Рассел.

Наприклад, у деяких сценах гладіатори використовували певні типи колісниць, а також укладали контракти на постачання оливкової олії. Все це було насправді, проте звучатиме дивно для сучасної аудиторії.

За роль Максимуса Децима Меридіуса актор отримав Оскара, хоча міг піти з картини.

– Я дійсно кілька разів думав, що, можливо, мій найкращий варіант – просто сісти на літак і поїхати звідси. Однак постійні розмови з режисером Рідлі вселили в мене віру, – говорить він.

Артист додав, що разом зі Скоттом вони узгодили близько 21 сторінки сценарію із понад 100 на момент роботи над стрічкою.

Раніше Бен Аффлек розповів про складнощі знімання у Лізі справедливості 2016 року. Артист зізнався, що цей досвід залишив у його роті жахливий присмак, і він був нещасний під час роботи.