В умовах війни багато українців продовжують займатися спортом – це допомагає тримати свою голову і тіло в тонусі, а також помітно піднімає настрій. Серед любителів фізичних навантажень є і зірки, які своїм прикладом мотивують тисячі українців підвестися з дивана і почати бігати, плавати, займатися йогою, кататися на велосипеді або ходити до залу.

Зірки, які займаються спортом і мотивують інших – далі в матеріалі.

Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина вирішила поліпшити свою фізичну форму – ще в березні 2023 року вона показала результати занять у залі.

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Своїми формами артистка хвалилася в Instagram усе літо, і шанувальники засипали її компліментами. Розрив між “до” і “після” – величезний.

Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова також не пропускає походів до залу. У березні цього року зірка зізналася, що целюліт на сідницях завжди її турбував, але спорт і правильне харчування допомогли їй позбутися його.

На початку року блогерка розповіла, що важить 49 кг. З 2021 року вона скинула 30 кг, які з’явилися після пологів. У цьому їй також допомогли дієтолог та ендокринолог.

Оля Полякова

який вигляд мала, коли важила 86 кг Українська артистка Оля Полякова також регулярно займається спортом. Раніше зірка показала,. Співачка жартує – тоді бул,а як шафа на ніжках.

Тепер на озброєння Оля взяла фітнес: ділиться своїми досягненнями з підписниками і навіть закликає інших тренуватися з нею онлайн. Нерідко її заняття проводяться і в компанії з донькою.

Катя Репяхова Переглянути цей допис в Instagram Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова також активно займається спортом. У середині цього літа блогерка вирішила вийти із зони комфорту для поліпшення свого тіла. Репяхова зайнялася плаванням, а також показала фото фігури в надії, що скоро будуть результати.