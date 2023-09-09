В умовах війни багато українців продовжують займатися спортом – це допомагає тримати свою голову і тіло в тонусі, а також помітно піднімає настрій. Серед любителів фізичних навантажень є і зірки, які своїм прикладом мотивують тисячі українців підвестися з дивана і почати бігати, плавати, займатися йогою, кататися на велосипеді або ходити до залу.
Зірки, які займаються спортом і мотивують інших – далі в матеріалі.
Ксенія Мішина
Акторка Ксенія Мішина вирішила поліпшити свою фізичну форму – ще в березні 2023 року вона показала результати занять у залі.
Своїми формами артистка хвалилася в Instagram усе літо, і шанувальники засипали її компліментами. Розрив між “до” і “після” – величезний.
Даша Квіткова
Українська блогерка Даша Квіткова також не пропускає походів до залу. У березні цього року зірка зізналася, що целюліт на сідницях завжди її турбував, але спорт і правильне харчування допомогли їй позбутися його.
На початку року блогерка розповіла, що важить 49 кг. З 2021 року вона скинула 30 кг, які з’явилися після пологів. У цьому їй також допомогли дієтолог та ендокринолог.
Оля Полякова
Катя Репяхова
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова також активно займається спортом. У середині цього літа блогерка вирішила вийти із зони комфорту для поліпшення свого тіла. Репяхова зайнялася плаванням, а також показала фото фігури в надії, що скоро будуть результати.
Ганна Кошмал
Зірка серіалу Свати Ганна Кошмал також підтримує свою фігуру за допомогою активних занять.
Акторка дуже любить йогу і влаштовує ефіри для тих, хто також хоче спробувати для себе щось нове.
І якщо деякі зірки ставлять за мету завжди мати ідеальний вигляд, то багато артистів присвячують життя своїм дітям. Про українських зірок, у яких багато дітей, можна почитати на Фактах ICTV.