Популярна співачка Ані Лорак оприлюднила відео, в якому показала свій шлях до успіху.

Ролик розпочинається з архівних кадрів, на яких юна Кароліна лише мріє побудувати успішну кар’єру співачки. Лорак показала фрагменти зі своїх перших виступів, уроків вокалу та студії звукозапису.

В кінці відео можна побачити, як артистка виступає перед багатотисячною аудиторією шанувальників. Кадри супроводжуються новою піснею Ані Лорак Я стала сильней.

– У своєму житті я багато разів стикалася з труднощами. Були моменти, коли били по ногах і здавалося, що ніхто не вірить і не підтримує, що весь світ проти тебе. Але саме в такі моменти я розуміла: ніхто не може вплинути на мій успіх, тільки я можу змінити свою долю, – написала Лорак.

Також співачка зазначила, що подолати труднощі на життєвому шляху їй вдалося завдяки вірі в себе і наполегливості.

– День за днем, долаючи труднощі, долаючи втому, долаючи емоційний тиск, я, не оглядаючись, йшла до своєї мети. У мене було величезне бажання, віра та впертість. І тепер, я можу сказати: Так, я стала сильнішою, – підсумувала зірка.

Нещодавно Ані Лорак випустила новий альбом під назвою Я жива. До сольника увійшло 12 композицій, серед яких раніше відомі Наполовину, Не отпускай меня, Он і пісня українською мовою Бачила.

За словами співачки, її новий альбом про сильну і водночас слабку, про переможну та переможену.