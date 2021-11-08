Українська співачка Ані Лорак поділилася фотографією з Дубаї, де в неї був концерт.

Артистка опублікувала знімок, на якому постала в чорному вбранні – шортах та вкороченому жакеті. На ногах у неї босоніжки на підборах, а волосся акуратно зачесане в каре.

Образ співачка завершила маленькою чорною сумочкою.

– Дякую, Дубай, за теплий прийом! Скільки людей прийшло на концерт. Було круто, – підписала знімок Ані Лорак.

Шанувальники захопилися новим знімком і засипали артистку компліментами.

Яка ви гарна. Так до вподоби ваш стиль.

Богиня.

Неймовірно гарне фото.

Яка стильна! Просто космос.

Вам так личить чорний колір.

Яка елегантна дівчина.

Дуже гарний костюм, який підкреслює вашу фігуру.

Не впізнати.

Колір настрою чорний.

Богиня краси та сексуальності.

Леді в чорному.

Ікона, яка надихає своєю музикою, усмішкою та красою. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розповіла чому перестала давати концерти в Україні. За словами виконавиці, вона перестала виступати в рідній країні, оскільки відчула, що на неї було зроблено політичне замовлення від деяких людей, імена яких вона не назвала.

Проте артистка впевнена, що за всім стоїть жінка.