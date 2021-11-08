Українська співачка Ані Лорак поділилася фотографією з Дубаї, де в неї був концерт.
Артистка опублікувала знімок, на якому постала в чорному вбранні – шортах та вкороченому жакеті. На ногах у неї босоніжки на підборах, а волосся акуратно зачесане в каре.
Образ співачка завершила маленькою чорною сумочкою.
– Дякую, Дубай, за теплий прийом! Скільки людей прийшло на концерт. Було круто, – підписала знімок Ані Лорак.
Шанувальники захопилися новим знімком і засипали артистку компліментами.
- Яка ви гарна. Так до вподоби ваш стиль.
- Богиня.
- Неймовірно гарне фото.
- Яка стильна! Просто космос.
- Вам так личить чорний колір.
- Яка елегантна дівчина.
- Дуже гарний костюм, який підкреслює вашу фігуру.
- Не впізнати.
- Колір настрою чорний.
- Богиня краси та сексуальності.
- Леді в чорному.
- Ікона, яка надихає своєю музикою, усмішкою та красою. – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше Ані Лорак розповіла чому перестала давати концерти в Україні. За словами виконавиці, вона перестала виступати в рідній країні, оскільки відчула, що на неї було зроблено політичне замовлення від деяких людей, імена яких вона не назвала.
Проте артистка впевнена, що за всім стоїть жінка.