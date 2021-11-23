Популярная певица Ани Лорак обнародовала видео, в котором показала свой путь к успеху.

Ролик начинается с архивных кадров, на которых юная Каролина только мечтает построить успешную карьеру певицы. Лорак показала фрагменты своих первых выступлений и уроков вокала.

В конце видео можно увидеть, как артистка выступает перед многотысячной аудиторией поклонников. Кадры сопровождаются новой песней Ани Лорак Я стала сильней.

– В своей жизни я много раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам и казалось, что никто не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу, – написала Лорак.

Также певица отметила, что преодолеть трудности на жизненном пути ей удалось благодаря вере в себя и настойчивости.

– День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упрямство. И теперь, я могу сказать: Да, я стала сильнее, — подытожила звезда.

Недавно Ани Лорак выпустила новый альбом под названием Я жива. В сольник вошло 12 композиций, среди которых ранее известные Наполовину, Не отпускай меня, Он и песня на украинском языке Бачила.

По словам певицы, ее новый альбом о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной.