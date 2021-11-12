Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та активно будує кар’єру в Росії, презентувала новий альбом під назвою Я жива.

До сольника увійшло 12 композицій, серед яких раніше відомі Наполовину, Не отпускай меня, Он і пісня українською мовою Бачила.

За словами Ані Лорак, її новий альбом про сильну і водночас слабку, про переможну та переможену.

– Сила кохання дарує нашій душі фарби, які дають змогу по-справжньому відчувати життя. Адже любити – значить жити, – написала виконавиця у своєму Instagram.

Саунд-продюсером альбому став Михайло Кошовий.

Ані Лорак уже давно почала підігрівати інтерес своїх шанувальників до виходу нового альбому. Реакція фанатів не змусила довго чекати.

Немає слів, щоб описати емоції, які я отримала під час прослуховування альбому. Я закохалась у нього.

Дякую за цей розкішний альбом, він чарівний.

Ми дочекалися цього дива! Браво!

Слухаю вже вдруге. Емоції неймовірні – сироти по шкірі, захоплення, сльози, радість!

Неймовірно! Стільки болю та сили в ньому, що просто розриває на шматочки.

Кожна пісня просто до глибини.

Усі композиції шалено зворушливі і з глибоким змістом.

Нарешті ми цього дочекалися!

Дякую за такі чуттєві та душевні пісні. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Ані Лорак розповіла, чому перестала виступати в Україні. За словами співачки, вона відчула, що на неї було зроблено політичне замовлення від деяких людей.

Імена недоброзичливців артистка не стала розкривати, лише сказала, що за всім стоїть жінка.