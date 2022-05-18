У Каннах розпочалася найочікуваніша подія для кіноманів – ювілейний 75-й Канський кінофестиваль. Захід триватиме до 28 травня.

Повернувся фестиваль і до зіркового розкладу травня — селебриті знову блищать на червоній доріжці. Нагадаємо, що в 2020 році захід скасували через коронавірус, а у 2021 він пройшов у скороченому форматі.

У день відкриття, 17 травня, на кінофестивалі з’явилося чимало відомих осіб – від Каролайн Даур до Єви Лангорії.

Найцікавіші образи з червоної доріжки Каннського кінофестивалю 2022 – в матеріалі.

Для червоної доріжки американська акторка Єва Лонгорія обрала чорну сукню від італійського бренду Alberta Ferretti. Зірка прикувала до себе погляди, оскільки помітно схудла, що добре було видно у напівпрозорому вбранні на тонких лямках із фактурними рюшами та великими паєтками.

Доповнила свій образ акторка аксесуарами – чокером та каблучками.

Американська акторка Джуліанна Мур також для весняного заходу обрала чорну сукню з глибоким декольте. Вбрання зірки від італійського бренду Bottega Veneta.

Образ акторка завершила масивним намистом із зеленим каменем та каблучкою.

Блищала на червоній доріжці, у прямому значенні цього слова і німецька модель та блогерка Каролайн Даур. Артистка з’явилася в яскравій рожевій міні-сукні з сумочкою та взуттям на підборах у тон.

Наряд Каролайн від італійського бренду Valentino прикрашали паєтки.

Індійська акторка Діпіка Падуконе своїм образом нагадала Клеопатру. Для червоної доріжки Канн вона обрала блискучу сукню в чорному та золотому кольорах зі шлейфом від бренду Sabyasachi.

Також Діпіка не стала скупитися на аксесуари, одягнувши каблучки на кожен палець. Доповнила свій образ вона масивними сережками та обідком для волосся.

Німецька актриса Вероніка Феррес для червоної доріжки фестивалю обрала світлу атласну сукню зі спущеними плечима від бренду Fovari. Образ вона завершила маленькою сумочкою.

Раніше ми зібрали все, що потрібно знати про Каннський кінофестиваль 2022. Як пройшла церемонія відкриття, який формат проведення, а також заборона для російських делегацій – читайте на Фактах ICTV.