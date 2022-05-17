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Ненависть зникне, а диктатори помруть: Зеленський відкрив Каннський кінофестиваль

17 Травня 2022, 21:45
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ненависть зникне, а диктатори помруть: Зеленський відкрив Каннський кінофестиваль
Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю.

– Ми продовжуємо боротись. У нас немає іншого вибору, як продовжувати боротися за нашу свободу. Зрештою, ненависть зникне, а диктатори помруть, – зазначив Зеленський.

У своїй промові він посилався на силу кінематографа під час Другої світової війни. Зокрема президент України згадав фільм Чарлі Чапліна Великий диктатор, який висміяв нацистського лідера Адольфа Гітлера.

– Нам потрібен новий Чаплін, щоб сьогодні довести, що кіно не німе. Чи замовчить кіно, чи заговорить? Чи може кіно залишитися поза цим? – додав він.

Його промова викликала овації в Палаці фестивалів у Каннах.

Теги
Володимир Зеленський, Каннський фестиваль
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