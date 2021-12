2 грудня святкує свій день народження, мабуть, одна із найвідоміших співачок у світі – Брітні Спірс. 2021 року артистці виповнюється 40 років. Важко повірити, але з 27-річного віку життя Брітні їй не належало.

Як вийшло так, що кар’єра та життя ікони 2000-х були у чужих руках протягом 13 років, а також, як Брітні Спірс відновлюється після всього цього – у матеріалі Фактів ICTV до дня народження співачки.

Із чого все почалося

Загалом усе почалося, коли Брітні презентувала свій перший хіт Baby One More Time. Тоді миловидна блондинка з солодким голосом підкорила публіку, а жителі США почали вважати її втіленням американської мрії.

Потім співачка випускає другу платівку Oops! I Did It Again, тим самим закріплюючи попередній успіх. Брітні Спірс перетворилася на ікону початку 2000-х.

За спогадами артистки, її життя отруювало те, що її знімки були скрізь, де тільки можна, а без папараці вона не могла навіть випити кави.

2004 року Брітні виходить заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. Чоловік пізніше назве цей шлюб помилкою. За рік у пари народився перший син – Шон. У лютому 2006 року, коли Спірс була вагітна другим сином Джейданом, папараці сфотографували, як вона керує автомобілем із дитиною на руках. Така поведінка – це порушення правил безпеки. Однак на той момент Брітні всіма способами намагалася позбутися настирливих фотографів.

– Я боялася, що агресивні папараці наражають на небезпеку і мене, і мою дитину. Я інстинктивно вжила заходів, щоб уберегтися від них, але вони все одно продовжували переслідувати нас. Я люблю свою дитину, і зроблю все, щоб захистити її, – розповідала тоді Брітні.

Через пару місяців після народження другої дитини, у 2006 році Брітні подає на розлучення.

Спочатку суд ухвалив, що опіку над дітьми отримує Брітні Спірс, а Кевін три дні на тиждень може їх відвідувати.

Однак потім у житті співачки настала справжня чорна смуга. Її раз у раз помічали в нічних клубах, а також приписували вживання заборонених речовин. Найскандальніша витівка Брітні сталася у лютому 2007 року. Вона, як завжди, не могла позбутися папараці. Зрештою співачка поїхала в звичайнісінький салон краси, де вимагала постригти її налисо. Проте перукарка відмовила артистці. Потім Брітні сама схопила машинку для стрижки і позбулася волосся.

Через кілька тижнів вона накинулася на автомобіль журналіста з парасолькою.

У результаті Брітні запроторили до реабілітаційного центру, однак наступного дня вона втекла, щоб зустрітися з дітьми. Але її екс-чоловік погрожував позбавленням прав, якщо артистка не пройде реабілітацію. Поки Брітні відвідувала збори анонімних алкоголіків, про дітей дбав Федерляйн.

Чому у співачки забрали дітей

Дітей у співачки забрали після того, як її виписали із рехабу. Причиною стала ДТП. Брітні невдало припаркувалася на своєму кабріолеті, вона зачепила авто, яке стояло поряд. За підсумками вона написала записку водієві та залишила місце аварії, не повідомивши до поліції. Інцидент потрапив на відео та набув розголосу. Як виявилось, Спірс їздила за кермом без прав.

Така поведінка призвела до того, що у жовтні 2007 року її позбавили батьківських прав. Опіку над ними отримав Кевін Федерляйн. Однак у всьому цьому зіграв окрему роль охоронець Брітні. У суді він зізнався, що бачив, як Брітні вживає наркотики у нічному клубі.

Цей момент у біографії Спірс остаточно її зламав.

Як Брітні Спірс опинилася під опікою батька

На початку 2008 року вона потрапила до психіатричної клініки. Її туди помістили, після того як Брітні замкнулася у будинку з одним із своїх синів і відмовилася передавати дитину батькові. Внаслідок цього двері її будинку зламала поліція. Дитину віддали батькові, а Брітні передали співробітникам психлікарні. Копи тоді стверджували, що співачка була під дією невідомих речовин.

Поки дівчина лікувалася, її батько Джеймі Спірс оформив тимчасову опіку над дочкою. Він аргументував це тим, що артистка через свій психологічний стан не може керувати своїми грошима та життям.

Опіка батька над Брітні Спірс тривала до 2021 року. Вона досі не може на 100% керувати своїми активами, але наразі її статками розпоряджаються довірені особи.

Кар’єра під опікунством

Опіка над Брітні тривала понад 10 років. Дивно, чому вона не могла керувати авто, грошима чи проводити достатньо часу із дітьми, але могла випускати хіти один за одним, зніматися на ТБ, їздити у світові турне та записувати студійні альбоми.

У той час її кар’єра повернулася на 180 градусів. Від безневинної дівчинки не залишається і сліду. Її треки рясніють відвертими текстами, а в кліпах стає більше оголеного тіла. Тоді вийшли такі хіти, як Circus, Piece of Me, Criminal, Till the World Ends, Work Bitch та легендарний Womanizer.

Також вона потрапляла до рейтингу артистів, які найбільше заробляють грошей. Однак розпоряджатися ними вона не могла.

#FreeBritney та звільнення від опікунства

Згідно із рішенням суду, Брітні не могла розпоряджатися власними грошима, найняти адвоката. Крім того, їй не дозволялося розпоряджатися своєю кар’єрою.

Ба більше, навіть на прогулянку та пост у соцмережі потрібен був дозвіл Джеймі Спірса.

Ще далекого 2009 року користувачі запустили рух #FreeBritney на сайті Breathe Heavy, оскільки помітили негаразди.

Але лише через 10 років рух набрав всесвітнього масштабу. Протягом останніх кількох років Брітні Спірс не випускала нових хітів, великі тури змінювалися камерними виступами. Найчастіше вона виступала у Лас-Вегасі. Виникає відчуття, що її там просто експлуатували, адже такі концерти набагато вигідніше проводити, аніж їхати у світове турне.

В Instagram Брітні часто публікувала дивні знімки та відео. Під її постами все частіше почав з’являтися #FreeBritney. Наприклад, користувачі масово писали: Якщо у небезпеці, то у наступному пості з’явись у жовтому. І Брітні справді публікувала відео у жовтому одязі.

На поверхню все вийшло лише у 2019 році. У січні цього року скасували концерт Спірс. Були чутки, що вона знову потрапила до психіатричної лікарні. Вона стала менше виходити у соцмережі і не з’являлася на публіці.

Зрештою журналісти з’ясували, що концерт було скасовано, тому що Брітні відмовилася приймати ліки.

Виявилося, що Спірс усі ці роки намагалася скасувати опіку батька, але суд був не на її боці.

Лише 23 червня 2021 року співачка постала перед судом і виголосила довгу промову, в якій розкрила подробиці.

– Я заслуговую життя. Я все життя працювала, і тепер заслуговую на два-три роки перерви. Я втомилася почуватися самотньою. Я заслуговую мати ті самі права, що і всі інші. Завести сім’ю, дітей, – зазначила Брітні.

За її словами, всі ці роки їй призначили сильний препарат — літій, через який вона постійно почувалася п’яною.

Тоді суд не був на боці Брітні, але дозволив найняти адвоката, щоби далі відстоювати свої права.

Уже з адвокатом Брітні продовжила свою боротьбу. Усі суди проходили у супроводі мітингів. Люди виходили із плакатами на підтримку артистки. Якщо спочатку батько Спірс був категоричним, то згодом його риторика ставала дедалі м’якшою.

За підсумками 12 листопада суд Лос-Анджелеса остаточно усунув Джеймі Спірса від опікунства над дочкою, яке тривало 13 років.

Життя без опікунства

Користувачів розчулювало, як Брітні Спірс радіє простим і звичним речам, немов дитина. Зокрема, вона придбала собі iPad.

– Я вдячна за кожен новий день, за можливість мати ключі від машини, за можливість бути незалежною та відчувати себе жінкою. Мати банківську картку, нарешті, побачити готівку, – зазначила Брітні.

Також вона дуже вдячна своїм шанувальникам, які допомогли їй вирватися з-під опіки.

Тепер Брітні Спірс готується до весілля зі своїм коханим Семом Асгарі, з яким у неї відбулися заручини кілька місяців тому. Артистка поділилася зі своїми шанувальниками, що хотіла б знову стати мамою.