2 декабря празднует свой день рождения, пожалуй, одна из самых известных певиц в мире — Бритни Спирс. В 2021 году артистке исполняется 40 лет. Трудно поверить, но с 27-летнего возраста жизнь Бритни ей не принадлежала.

Как так получилось, что карьера и жизнь иконы 2000-х были в чужих руках на протяжении 13 лет, а также, как Бритни Спирс восстанавливается после всего этого — в материале Фактов ICTV ко дню рождения певицы.

С чего все началось

В целом все началось, когда Бритни презентовала свой первый хит Baby One More Time. Тогда миловидная блондинка со сладким голосом покорила публику, а жители США начали считать ее воплощением американской мечты.

Затем певица выпускает вторую пластинку Oops!… I Did It Again, тем самым закрепляя предыдущий успех. Бритни Спирс превратилась в икону начала 2000-х.

По воспоминаниям артистки, ее жизнь отправляло то, что ее снимки были везде, где только можно, а без папарацци она не могла даже выпить кофе.

В 2004 году Бритни выходит замуж за танцора Кевина Федерлайна. Мужчина позже назовет этот брак ошибкой. Через год у пары родился первый сын — Шон. В феврале 2006 года, когда Спирс была беременна вторым сыном Джейданом, папарацци сфотографировали, как она управляет автомобилем с ребенком на руках. Такое поведение — это нарушение правил безопасности. Однако в тот момент Бритни всеми способами пыталась отделаться от назойливых фотографов.

— Я боялась, что агрессивные папарацци подвергнут опасности и меня, и моего ребенка. Я инстинктивно приняла меры, чтобы уберечься от них, но они все равно продолжали нас преследовать. Я люблю своего ребенка, и сделаю все, чтобы защитить его, — рассказывала тогда Бритни.

Через пару месяцев после рождения второго ребенка, в 2006 году Бритни подает на развод.

Изначально суд постановил, что опеку над детьми получает Бритни Спирс, а Кевин три дня в неделю может их посещать.

Однако затем в жизни певицы наступила настоящая черная полоса. Ее то и дело замечали в ночных клубах, ей приписывали и употребление запрещенных веществ. Самая скандальная выходка Бритни произошла в феврале 2007 года. Она, как обычно, не могла отделаться от папарацци. В итоге певица поехала в самый обычный салон красоты, в котором потребовала постричь ее налысо. Однако парикмахер отказала артистке. В итоге Бритни сама схватила машинку для стрижки и избавилась от волос.

Спустя пару недель она накинулась на автомобиль журналиста и поколотила его зонтом.

В результате Бритни отправили в реабилитационный центр, но на следующий же день она оттуда сбежала, чтобы встретиться с детьми. Однако ее экс-муж пригрозил лишением прав, если артистка не пройдет реабилитацию. Пока Бритни посещала собрания анонимных алкоголиков, о детях заботился Федерляйн.

Почему у певицы забрали детей

Детей у певицы забрали после того, как ее выписали из рехаба. Причиной стало ДТП. Бритни неудачно припарковалась на своем кабриолете, она задела авто, которое стояло рядом. По итогу она написала записку водителю и покинула место аварии, не сообщив в полицию. Инцидент попал на видео и получил огласку. Как оказалось, Спирс ездила за рулем без прав.

Такое поведение привело к тому, что в октябре 2007 года ее лишили родительских прав. Опеку над ними получил Кевин Федерляйн. Однако во всем этом сыграл отдельную роль телохранитель Бритни. В суде он признался, что видел, как Бритни употребляет наркотики в ночном клубе.

Этот момент в биографии Спирс окончательно ее сломил.

Как Бритни Спирс очутилась под опекой отца

В начале 2008 года она попала в психиатрическую клинику. Ее туда поместили, после того как Бритни заперлась в доме с одним из своих сыновей и отказалась передавать ребенка отцу. В результате дверь ее дома взломала полиция. Ребенка отдали отцу, а Бритни передали сотрудникам психлечебницы. Копы тогда утверждали, что певица была под воздействием неизвестных веществ.

Пока Бритни лечилась, ее отец Джейми Спирс подсуетился и оформил временную опеку над дочерью. Он аргументировал это тем, что артистка из-за своего психологического состояния не может управлять своими деньгами и жизнью.

Опека отца над Бритни Спирс длилась до 2021 года. Она все еще не может на 100% управлять своими активами, но теперь ее состоянием распоряжаются доверенные лица.

Карьера под опекунством

Опека над Бритни продлилась более 10 лет. Странно, почему она не могла управлять авто, деньгами или проводить достаточно времени с детьми, но могла выпускать хиты один за другим, сниматься на ТВ, ездить в мировые турне и записывать студийные альбомы.

В этот период ее карьера поворачивается на 180 градусов. От невинной девочки не остается и следа. Ее треки пестрят откровенными текстами, а в клипах становится больше обнаженного тела. Тогда вышли такие хиты, как Circus, Piece of Me, Criminal, Till the World Ends, Work Bitch и легендарный Womanizer.

Также она попадала в рейтинг артистов, которые больше всего зарабатывают денег. Однако распоряжаться ими она не могла.

#FreeBritney и освобождение от опекунства

Согласно решению суда, Бритни не могла распоряжаться собственными деньгами, нанять адвоката. Кроме того, не разрешалось распоряжаться собственной карьерой.

Более того, даже на прогулку и пост соцсети нужно было разрешение Джейми Спирса.

Еще в далеком 2009 году пользователи запустили движение #FreeBritney на сайте Breathe Heavy, так как заметили неладное.

Но только спустя 10 лет движение приобрело всемирный масштаб. Последние несколько лет Бритни Спирс не выпускала новых хитов, большие туры сменялись камерными выступлениями. Чаще всего она выступала в Лас-Вегасе. Складывалось ощущение, что ее там просто эксплуатировали, ведь такое концерты гораздо выгоднее проводить, чем ехать в мировое турне.

В Instagram Бритни часто публиковала странные снимки и видео. Под ее постами все чаще начал появляется #FreeBritney. Например, пользователи массово писали: Если в опасности, то в следующем посте появись в желтом. И Бритни действительно публиковала видео в желтой одежде.

На поверхность все вышло только в 2019 году. В январе этого года отменили концерт Спирс. Были слухи, что она снова попала в психиатрическую больницу. Она стала меньше выходить в соцсети и не появлялась на публике.

В результате журналисты выяснили, что концерт был отменен, потому что Бритни отказалась принимать лекарства.

Оказалось, что Спирс все эти годы пыталась лишиться опеки отца, но суд был не на ее стороне.

Лишь 23 июня 2021 года певица предстала перед судом и произнесла длинную речь, в которой раскрыла подробности.

— Я заслуживаю жить. Я всю жизнь работала, и теперь заслуживаю двух-трех лет перерыва. Я устала чувствовать себя одинокой. Я заслуживаю иметь те же права, что и все остальные. Обзавестись семьей, детьми, — отметила Бритни.

По ее словам, все эти годы ей назначали сильный препарат — литий, из-за которого она постоянно ощущала себя опьяненной.

Тогда суд не был на стороне Бритни, но позволил нанять адвоката, чтобы дальше отстаивать свои права.

Уже с адвокатом Бритни продолжила свою борьбу. Все суды проходили в сопровождении митингов. Люди выходили с плакатами в поддержку артистки. Если сначала отец Спирс был категоричен, то спустя время его риторика становилась все мягче и мягче.

По итогу 12 ноября суд Лос-Анджелеса окончательно отстранил Джейми Спирса от опекунства над дочерью, которое длилось 13 лет.

Жизнь без опекунства

Пользователи умилялись тому, что Бритни Спирс радуется простым и привычным вещам, как ребенок. В частности, она приобрела себе iPad.

— Я благодарна за каждый новый день, за возможность иметь ключи от машины, за возможность быть независимой и чувствовать себя женщиной. Иметь банковскую карту, наконец увидеть наличные, — отметила Бритни.

Также она очень благодарна своим поклонникам, которые помогли ей вырваться из-под опеки.

Теперь Бритни Спирс готовится к свадьбе со своим возлюбленным Сэмом Асгари, с которым она обручилась пару месяцев назад. Артистка делится со своими поклонниками, что хотела бы снова стать мамой.