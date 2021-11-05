Американська співачка Брітні Спірс показала своїх двох дорослих синів: 15-річного Джейдена та 16-річного Шона.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила кадри з виставки відомого художника Вінсента Ван Гога в Лос-Анджелесі. Брітні зізналася, що добре провела час зі своїми синами.

– Я та мої хлопчики минулої ночі. Я пішла з людьми, які люблять мене, як би безглуздо я не поводилася, – написала Брітні.

Пізніше Спірс видалила публікацію зі знімками, але розмістила коротке відео з виставки.

Брітні Спірс розповідала, що її діти абсолютно проти публічності. Саме тому вони не дозволяють ділитися їхніми особистими фотографіями.

Варто зауважити, що Брітні виховує двох синів від колишнього чоловіка, танцівника Кевіна Федерлайна, з яким вона була одружена з 2004 по 2007 рік.

Федерлайн отримав опіку над дітьми після розлучення зі співачкою, оскільки вона була визнана недієздатною.

Нещодавно суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс. Зірка перебувала під опікою з 2008 року. Вона не могла розпоряджатися власними фінансами та ухвалювати рішення щодо особистого життя.