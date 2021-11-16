Американська співачка Брітні Спірс випила перший келих шампанського за 13 років. Артистці було заборонено вживати алкоголь під опікою.

В Instagram Брітні повідомила, що її вихідні пройшли чудово.

– Я почувала себе на сьомому небі від щастя. Я справді випила перший келих шампанського вчора ввечері в найкрасивішому ресторані, який тільки колись бачила, – написала співачка.

Вона повідомила, що наступні два місяці святкуватиме свою свободу та день народження. 2 грудня зірці виповниться 40 років.

– Думаю, що я доволі довго чекала. Я щаслива, що мій адвокат Метью Розенгарт з’явився в моєму житті та змінив його. Безкінечно вдячна за це, – зазначила Брітні.

Артистка наголосила, що щаслива бачити те, скільки людей святкують її визволення.

Нагадаємо, 12 листопада суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем майже 14 років.

Тепер артистка має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном. Вона поверне контроль за своїм особняком і більше не буде зобов’язана платити команді професіоналів та адвокатів.

Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька Джеймса Спірса та інших людей з 2008 року. Їй призначили опікунство після того, як вона потрапила до психіатричної лікарні через проблеми з алкоголем і наркотиками.