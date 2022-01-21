Побудувати міцний шлюб на довгі роки не так легко, як може здаватися з першого погляду. Особливо це доводять зіркові пари, які часто розлучаються через постійну занятість, напружені графіки, зради та інші причини.

Наприклад, сьогодні світовий шоу-бізнес схолихнула новина про розлучення Памели Андерсон з п’ятим чоловіком, охоронцем Деном Гейгерстом.

Пара прожила разом трохи більше року, проте офіційне причину розриву стосунків поки не назвала. Факти ICTV вирішили згадати 5 найкоротших зіркових шлюбів.

Брітні Спірс і Джейсон Олександр

У 2004 році після бурхливої вечірки американська співачка Брітні Спірс запропонувала одружитися найкращому другу Джейсону Олександру.

Трохи пізніше співачка натрапила на осуд з боку менеджера і сім’ї, тому вирішила швидко розірвати шлюб, який тривав всього 55 годин. В одному з інтерв’ю виконавиця зізнавалася, що просто хотіла зрозуміти, як це – бути заміжньою.

Кім Кардаш’ян та Кріс Гамфріс

У 2013 році зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зіграла грандіозне весілля з баскетболістом Крісом Гамфрісом. Церемонію одруження транслювали в рамках серіалу Keeping Up With Kardashians, за який сім’ї Кардаш’ян заплатили $15 млн.

Однак щасливе сімейне життя пари тривало недовго. Кардаш’ян та Гамфріс розійшлися через 72 дні.

Бредлі Купер та Дженніфер Еспозіто

Голлівудський актор Бредлі Купер та танцівниця Дженніфер Еспозіто познайомилися у 2016 році. Їхні стосунки розвивалися дуже швидко, того ж року вони побралися. Втім, зірковий шлюб тривав лише чотири місяці.

Офіційною причиною розриву стосунків стали “непримиренні розбіжності”. Попри те, що шлюб був коротким, цього часу було достатньо, аби Дженніфер написала у своїй автобіографії, що Купер – жалюгідний чоловік.

Рене Зеллвегер та Кенні Чесні

Оскароносна акторка Рене Зеллвегер офіційно була одружена лише раз. У 2005 році вона вийшла заміж за американського кантрі-музиканта Кенні Чесні.

Пара організувала розкішне весілля, а через чотири місяці розійшлася. На розлучення подала Рене. Вона вказала, що причиною такого рішення став обман коханого, проте конкретно нічого не розповіла.

Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт

Стосунки співачки Майлі Сайрус та актора Ліама Гемсворта тривали 10 років, проте у шлюбі вони прожили лише сім місяців.

Майлі неодноразово розповідала, що має потяг до жінок, а згодом зірку заскочили за поцілунками з моделлю Кейтлін Картер. Такого повороту подій не витримав Ліам Гемсворт і першим подав документи на розлучення. Він заявив, що міг би все пробачити, але поведінка екс-дружини і її бісексуальні нахили суперечать його життєвим принципам.