Построить крепкий брак на долгие годы не так легко, как может показаться с первого взгляда. Особенно это доказывают звездные пары, которые часто разводятся из-за постоянной занятости, напряженных графиков, измен и других причин.

К примеру, сегодня мировой шоу-бизнес всколыхнула новость о разводе Памелы Андерсон с пятым мужем, охранником Дэном Хейхерстом.

Пара прожила вместе чуть больше года, однако официальную причину разрыва отношений пока не назвала. Факты ICTV решили вспомнить 5 самых коротких звездных браков.

Бритни Спирс и Джейсон Александр

В 2004 году после бурной вечеринки американская певица Бритни Спирс предложила пожениться лучшему другу Джейсону Александру.

Чуть позже певица столкнулась с осуждением со стороны менеджера и семьи, поэтому решила быстро расторгнуть брак, который длился всего 55 часов. В одном из интервью исполнительница признавалась, что просто хотела понять, как это – быть замужем.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

В 2013 году звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграла грандиозную свадьбу с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Церемонию бракосочетания транслировали в рамках сериала Keeping Up With Kardashians, за который семье Кардашьян заплатили $15 млн.

Однако счастливая семейная жизнь пары длилась недолго. Кардашьян и Хамфрис разошлись через 72 дня.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито

Голливудский актер Брэдли Купер и танцовщица Дженнифер Эспозито познакомились в 2016 году. Их отношения развивались очень быстро, в том же году они обручились. Впрочем, звездный брак длился всего четыре месяца.

Официальной причиной разрыва отношений стали “непримиримые разногласия”. Несмотря на то, что брак был коротким, этого времени было достаточно, чтобы Дженнифер написала в своей автобиографии, что Купер – жалкий мужчина.

Рене Зеллвегер и Кенни Чесни

Оскароносная актриса Рене Зеллвегер официально была в браке только раз. В 2005 году она вышла замуж за американского кантри-музыканта Кенни Чесни.

Пара организовала роскошную свадьбу, а через четыре месяца разошлась. На развод подала Рене. Она указала, что причиной такого решения стал обман любимого, однако конкретно ничего не рассказала.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Отношения певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта длились 10 лет, однако в браке они прожили всего семь месяцев.

Майли неоднократно рассказывала, что имеет тягу к женщинам, однажды звезду заметили за поцелуями с моделью Кейтлин Картер. Такого поворота событий не выдержал Лиам Хемсворт и первым подал документы на развод. Он заявил, что мог бы все простить, но поведение экс-супруги и ее бисексуальные наклонности противоречат его жизненным принципам.