Американський актор Джейсон Момоа та акторка Ліза Боне оголосили про розлучення. Пара пробула разом 16 років, п’ять із яких в офіційному шлюбі.

Про перше гучне зіркове розставання 2022 року актор повідомив самостійно, опублікувавши заяву в Instagram.

Зірка фільмів Аквамен Джейсон сказав, що весь світ відчув вітер змін цих непростих часів, і їхня сім’я не стала винятком.

– Отже, ділимося новиною про те, що ми розлучаємось. Ми вирішили розповісти про це не тому, що вважаємо це гідним для висвітлення в пресі, а щоб далі йти по життю з честю та гідністю. Любов між нами залишилася, просто вона розвивається тепер в іншому напрямку. Ми звільняємо одне одного для того, щоб бути тими, ким ми вчимося бути, – написав Момоа.

Чоловік закрив можливість коментувати публікацію, очевидно, передбачивши повідомлення шанувальників, оскільки їхня пара вважалася однією з найміцніших.

Нагадаємо, Джейсон і Ліза разом із 2005 року. Між ними різниця у віці 12 років – акторка старша.

Закохані познайомилися в джаз-клубі, проте Момоа мав почуття до Боне задовго до цього, про що він потім розповів. У жовтні 2017 року пара одружилася. У них є двоє дітей: донька Лола та син Накоа-Вулф.

Також Ліза має доньку Зої Кравіц від попередніх стосунків із Ленні Кравіцем.