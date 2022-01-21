Американська акторка та модель Памела Андерсон розлучається зі своїм п’ятим чоловіком, охоронцем Деном Гейгерстом.

Пара прожила разом трохи більше року, ініціатором розлучення стала Памела. Вона залишила їхній спільний будинок в Канаді і переїхала жити до Малібу, де проводить час зі своїми синами.

– Памела любить так само щиро, як і живе, – повідомив інсайдер.

Сама Андерсон офіційно розрив шлюбу поки що не коментувала.

Зі своїм обранцем акторка познайомилася на початку 2020 року. За словами зірки, під час самоізоляції вони постійно перебували разом, в результаті чого закохались одне в одного.

Тепер короткий союз Дена Гейгерста і Памели Андерсон називають “пандемійним вихором”, який вщух.

Весілля Памели та Дена відбулося у 2021 році в переддень Різдва. Церемонія одруження пройшла тихо та скромно на території її будинку у Ванкувері, в Канаді. Памела була одягнена в вінтажну весільну сукню зі структурованими рукавами та корсетом.

До цього акторка була одружена з рокером Томмі Лі. Їхній шлюб тривав три роки, пара виховує двох спільних синів.

Другим чоловіком Андерсон став рок-музикант Кід Рок, з яким вона розлучилася за рік. Двічі Памела вийшла заміж за гравця у покер Ріка Саломона, але в 2015 році вони остаточно розірвали стосунки.

З 74-річним Джоном Пітерсом зірка пробула у шлюбі лише 12 днів, після чого пара розлучилася.