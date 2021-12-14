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Вхід коштуватиме $5 тис.: Потап хоче пишно відсвяткувати річницю весілля з Каменських

14 Грудня 2021, 08:53
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Вхід коштуватиме $5 тис.: Потап хоче пишно відсвяткувати річницю весілля з Каменських
Джерело: Потап

Український артист та продюсер Потап поділився планами на наступний 2022 рік.

Виконавець планує пишно відсвяткувати річницю весілля зі своюю дружиною Настею Каменських. Пара хоче організувати благодійний концерт та запросити всесвітньо відомих артистів.

– Щоразу 23 травня ми в Києві будемо влаштовувати наше чергове відкрите весілля. Але це весілля буде благодійним заходом, на який ми будемо привозити якихось крутих артистів, таких як Snoop Dogg, – розповів Потап.

Вхід на такий захід коштуватиме $5 тис., а зібрані гроші Потап і Настя планують віддавати на благодійність.

– Вхід коштуватиме $5 тис. Усі гроші обов’язково віддамо на допомогу дітям. Якщо це все вийде у нас – наступний рік буде класним, – підсумував артист.

Крім цього, у наступному році Потап планує влаштувати масштабний концерт гурту Mozgi на НСК Олімпійський. Також артист мріє про дітей і хоче, щоб Настя Каменських отримала довгоочікувану нагороду на премії Latin Grammys.

Нещодавно гурт Mozgi презентував кліп на трек Zavtra. Згідно із сюжетом ролику, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV. У відео Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party.

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Джерело
Зірковий шлях
Теги
Настя Каменських , Потап , Потап і Настя Каменських
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