Український гурт Mozgi презентував новий кліп на трек Zavtra.

Згідно із сюжетом кліпу, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV. У новому ролику колективу Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра.

А ось Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party.

Позитив – персонаж, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.

Також у кліпі з’явилося багато TikTok-блогерів, зокрема Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олександра Кузьменко, Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі.

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