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Завтра буде краще ніж вчора! Mozgi презентували кліп Zavtra

13 Грудня 2021, 13:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Завтра буде краще ніж вчора! Mozgi презентували кліп Zavtra

Український гурт Mozgi презентував новий кліп на трек Zavtra.

Згідно із сюжетом кліпу, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV. У новому ролику колективу Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра.

А ось Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party.

Позитив – персонаж, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.

Також у кліпі з’явилося багато TikTok-блогерів, зокрема Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олександра Кузьменко, Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі.

Що пишуть користувачі мережі:

  • Завжди залипатиму на їхні кліпи.
  • Незабаром у всіх на Новий рік гратиме ця пісня!
  • Від таких гарних пісень взимку на душі стає світліше.
  • Кринжовенько трохи, якщо відкинути очікування, то трек дуже гарний, але через зміну стилю він нагадує два різні незакінчені треки. Я, звичайно, ніхто, але запропоную зробити два треки повноцінно в одному стилі.
  • Вадік – Круелла, на яку ми заслуговуємо.
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Теги
Mozgi , Новий кліп
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