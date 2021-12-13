Український гурт Mozgi презентував новий кліп на трек Zavtra.
Згідно із сюжетом кліпу, глядачі потрапляють до телемагазину Zavtra.TV. У новому ролику колективу Дядя Вадя став ведучим, який продає краще завтра.
А ось Потап виступив затятим тусовщиком, який мріє перетворити весь світ на велику party.
Позитив – персонаж, в якому живуть дві особи: одна – прагне кращого Zavtra, а інша прагне вечірки тут і зараз.
Також у кліпі з’явилося багато TikTok-блогерів, зокрема Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олександра Кузьменко, Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі.
Що пишуть користувачі мережі:
- Завжди залипатиму на їхні кліпи.
- Незабаром у всіх на Новий рік гратиме ця пісня!
- Від таких гарних пісень взимку на душі стає світліше.
- Кринжовенько трохи, якщо відкинути очікування, то трек дуже гарний, але через зміну стилю він нагадує два різні незакінчені треки. Я, звичайно, ніхто, але запропоную зробити два треки повноцінно в одному стилі.
- Вадік – Круелла, на яку ми заслуговуємо.