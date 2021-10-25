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Весело і дружно: Потап і Настя засвітилися у компанії російських зірок

25 Жовтня 2021, 13:59 Валентина Чорна
Потап і Настя
Джерело: Потап

Українські артисти Потап і Настя Каменських засвітилися у компанії російських зірок під час відпочинку в Дубаї.

На особистій сторінці в Instagram Потап поділився фото, на якому вони позують разом з російським артистом Артуром Пирожковим і його дружиною Анжелікою.

– Люблю фоткатися з красивими людьми. Обожнюю цю парочку, Семен і Одарочка, а точніше Енжі-Бейбі і Алекс – мачо! Красиво, затишно, весело, інформативно і дружно, – підписав кадр Потап.

Зіркові подружжя разом відпочивали в одному з ресторанів Дубая.

Для дружньої вечері Настя обрала міні-сукню з глибоким декольте та босоніжки на підборах. Анжеліка також позувала у короткій сукні з рукавами-ліхтариками. Чоловіки надали перевагу класичному одягу – штанам та сорочці.

У коментарях шанувальники закидали компліментами своїх кумирів і зазначили, що вони мають чудовий вигляд.

Нещодавно Настю Каменських розкритикували за зайву вагу після публікації фото у джинсах. Підписники зазначили, що останнім часом співачка погладшала.

Водночас Потапу користувачі мережі зробили комплімент. На їхню думку, артист дуже схуд.

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Потап , Потап і Настя Каменських
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