Украинский артист и продюсер Потап поделился планами на 2022 год.

Исполнитель планирует пышно отпраздновать годовщину свадьбы со своей супругой Настей Каменских. Пара хочет организовать благотворительный концерт и пригласить всемирно известных артистов.

— Каждый раз 23 мая мы в Киеве будем устраивать нашу очередную открытую свадьбу. Но эта свадьба будет благотворительным мероприятием, на которое мы будем привозить каких-нибудь крутых артистов, таких как Snoop Dogg, — рассказал Потап.

Вход на подобное мероприятие будет стоить $5 тыс., а собранные деньги Потап и Настя планируют отдавать на благотворительность.

— Вход будет стоить $5 тыс. Все деньги обязательно отдадим на помощь детям. Если это все получится у нас – следующий год будет классным, — подытожил артист.

Кроме того, в следующем году Потап планирует устроить масштабный концерт группы Mozgi на НСК Олимпийский. Также артист мечтает о детях и хочет, чтобы Настя Каменских получила долгожданную награду на премии Latin Grammys.

Недавно группа Mozgi представила клип на трек Zavtra. Согласно сюжету ролика, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV. В видео Потап выступил ярым тусовщиком, который мечтает превратить весь мир в большую party.