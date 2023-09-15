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Верхи на танку: Козловський показав відео з побратимами

15 Вересня 2023, 13:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віталій Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Співак і захисник України Віталій Козловський показав нове відео з фронту. Його він оприлюднив на честь Дня танкових військ, який відзначають 14 вересня.

У ролику Козловський показав, як їде на танку з побратимами. Спершу він зняв дорогу, а вже згодом перевів камеру на себе і товаришів по службі. На відео Віталій був у військовій формі, кросівках і сонцезахисних окулярах.

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Артист періодично ділиться контентом зі служби. Нещодавно Козловський показав свій раціон. Він продемонстрував, як із побратимами готував смажену картоплю посеред посадки. Страву захисник назвав “Донбаська корчма або Мішлен по-Миколівськи”.

Службу Віталій розпочав із початку літа. Тоді артистові прийшла повістка і він вирушив до військкомату, а потім на навчання. Уже через якийсь час Козловський склав військову присягу і вирушив на фронт.

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