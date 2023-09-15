Співак і захисник України Віталій Козловський показав нове відео з фронту. Його він оприлюднив на честь Дня танкових військ, який відзначають 14 вересня.

У ролику Козловський показав, як їде на танку з побратимами. Спершу він зняв дорогу, а вже згодом перевів камеру на себе і товаришів по службі. На відео Віталій був у військовій формі, кросівках і сонцезахисних окулярах.

Зараз дивляться

Артист періодично ділиться контентом зі служби. Нещодавно Козловський показав свій раціон. Він продемонстрував, як із побратимами готував смажену картоплю посеред посадки. Страву захисник назвав “Донбаська корчма або Мішлен по-Миколівськи”.

Службу Віталій розпочав із початку літа. Тоді артистові прийшла повістка і він вирушив до військкомату, а потім на навчання. Уже через якийсь час Козловський склав військову присягу і вирушив на фронт.