Певец и защитник Украины Виталий Козловский показал новое видео с фронта. Его он обнародовал в честь Дня танковых войск, который отмечают 14 сентября.

В ролике Козловский показал, как едет на танке с побратимами. Сперва он снял дорогу, а уже после перевел камеру на себя и сослуживцев. На видео Виталий был в военной форме, кроссовках и солнцезащитных очках.

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Артист периодически делится контентом со службы. Недавно Козловский показал свой рацион. Он продемонстрировал, как с побратимами готовил жаренную картошку посреди посадки. Блюдо защитник назвал “Донбасская корчма или Мишлен по-Николаевски”.

Службу Виталий начал с начала лета. Тогда артисту пришла повестка и он отправился в военкомат, а после на учения. Уже спустя какое-то время Козловский принял военную присягу и отправился на фронт.