Віталій Козловський показав нежданих гостей у бліндажі: Маленькі сусіди

Артист Віталій Козловський показав поповнення в його бойовій команді. Разом зі своїми братами по зброї Віталій виконує бойові завдання на фронті у компанії лісових мишок.

Миле відео артист показав в Instagram.

Так, на вході в бліндаж бригади Козловського розташувалася мишка – вона дозволяє артисту до нього підходити. Схоже, захисники її підгодовують, раз вона привітно реагує на присутність людей. Щонайменше гризун не здається худим, і це не може не тішити.

Віталій натякнув, що мишка тут не одна і має цілу родину.

– Живемо в бліндажі з маленькими сусідами, – заявив артист.

Раніше Козловський показав себе на бойовій позиції у бліндажі – раніше артист пожартував, що все, як у райдері, та навіть пригадав своє життя до вступу в армію.

Так, Віталій зізнався, що не про таке життя мріяв і сумує за концертами та друзями. Однак в умовах війни він не міг стояти осторонь і взявся захищати Україну зі зброєю в руках.