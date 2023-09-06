Український співак і боєць Віталій Козловський показав, як він харчується під час служби на фронті. Так, польова кухня годує не гірше, ніж удома.

Моментами приготування обіду чи вечері Віталій поділився в Instagram. Можна помітити, що Козловський разом зі своїми братами по зброї їстиме смажену картоплю на сковорідці, приготовану посеред посадки.

– Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи, – пожартував музикант.

Картоплю бійці посмажили на пальнику, і вийшло дуже навіть апетитно. Загалом раціон у музиканта досить багатий – картопля, хліб, овочі, і навіть м’ясо. Голодним точно ніхто не залишився.

Артист вирішив служити в армії з початку літа – за три місяці він уже встиг навчитися військової справи і потрапити в бригаду Рубіж Гвардії Наступу. Раніше Козловський показав непроханих гостей на бойовій позиції. На вході в бліндаж оселилися лісові мишки, яких прийняли наші захисники. Судячи з реакції гризуна на присутність людей, Козловський підгодовує маленьких звіряток.

Нещодавно Віталій також побував на вокзалі Краматорська, куди армія РФ скинула ракету під час евакуації мирних жителів на тлі повномасштабного вторгнення. Артист зізнався, що в нього мурашки по шкірі від атмосфери.