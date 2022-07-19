Телеведуча Регіна Тодоренко, яка мовчить про повномасштабну війну в рідній країні, назвала сина Миром. Хлопчик з’явився на світ нещодавно.

В Instagram Тодоренко оприлюднила чорно-біле фото, на якому постала разом із чоловіком, російським співаком Владом Топаловим та їхній новонародженим сином.

– Наше з Владом Топаловим кохання створило ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш Мир, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат ладен тебе з’їсти. Дякуємо, що обрав саме нас. Ти ще зовсім крихітний, хоч за вагою богатир. Зростай гідною людиною, люби життя, неси людям мир, – написала Тодоренко.

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Можливо ім’я Мир – скорочене від Мирослава чи Мирона. Втім – невідомо. Хлопчик з’явився на світ у Маямі. Також у подружжя є син Майкл, який народився в 2018 році.

Рішення назвати сина Миром із боку Тодоренко виглядає цинічно. У її рідній країні Україні, де перебувають її батьки, вже майже п’ять місяців триває повномасштабна війна з РФ. В цей час ведуча мовчить про те, що відбувається і не називає речі своїми іменами.

Якось вона спробувала пояснити своє мовчання. Так, Тодоренко сказала, що вони з чоловіком не можуть дійти консенсусу – їм складно порозумітися в питаннях війни.