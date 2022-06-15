Телеведуча Регіна Тодоренко, яка мешкає в РФ, знову промовчала про війну в Україні. 14 червня артистка святкувала 32-річчя, на честь чого вирішила згадати, як минув її рік.

В Instagram Регіна оприлюднила понад 20 публікацій, в яких поділилася різними моментами свого життя – Covid-19, курси акторської майстерності, поїздка до Греції, зйомки у серіалі, як дізналася про другу вагітність. Вразила артистка на деяких кадрах і своїм зовнішнім виглядом – розпухлим обличчям.

Згадала Тодоренко і про те, як возила батьків, які мешкають в Одесі, в Дубай. Проте одеситка жодного слова не промовила про війну в рідній країні.

Зараз дивляться

Користувачі мережі продовжують дорікати їй в тому, що вона замовчує те, що відбувається в Україні.

Як можна веселитися, коли в тебе в рідній країні вбивають простих мирних людей та бомблять міста?

Людина без племені та роду.

Побачу на вулицях Ванкувера і плюну вам в обличчя. Зрадниця та колаборантка.

У Канаду поїхала по українському паспорту?

Приїжджайте до Одеси, – пишуть у коментарях Регіни.

Варто зазначити, що в Україні зараз перебувають батьки Тодоренко, яка раніше розповідала, чому мовчить про війну в Україні. Так, ведуча сказала, що в них із чоловіком, російським співаком Владом Топаловим різні погляди на те, що відбувається, тому вони не можуть дійти консенсусу.

Очевидно, Регіна не так переймається своїми близькими, які щодня перебувають під загрозою, раз продовжує замовчувати дії президента РФ Володимира Путіна.