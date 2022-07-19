Телеведущая Регина Тодоренко, которая молчит о полномасштабной войне в родной стране, назвала сына Миром. Мальчик появился на свет недавно.

В Instagram Тодоренко обнародовала черно-белое фото, на котором предстала вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и их новорожденным сыном.

— Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя съесть. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Рости достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир, — написала Тодоренко.

Сейчас смотрят

Возможно имя Мир — сокращенное от Мирослава или Мирона. Впрочем — неизвестно. Мальчик появился на свет в Майами. Также у супругов есть сын Майкл, который родился в 2018 году.

Решение назвать сына Миром со стороны Тодоренко выглядит цинично. В ее родной стране Украине, где находятся ее родители, уже почти пять месяцев идет полномасштабная война с РФ. В это время ведущая молчит о том, что происходит и не называет вещи своими именами.

Однажды она попыталась объяснить свое молчание. Так, Тодоренко сказала, что они с супругом не могут прийти к консенсусу — им сложно найти общий язык в вопросах войны.