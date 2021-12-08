Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, як почала зустрічатися зі своїм хлопцем, блогером Денисом.

Артистка наголосила, що пропозиція бути разом від коханого надійшла до неї на День святого Валентина – 14 лютого, також вона зазначила, що це було дуже романтично.

– Мені було дуже приємно, оскільки останнім часом люди перестали одне одному пропонувати зустрічатися, зазвичай, всі просто сходяться, – сказала Alyona Alyona.

Реп-виконавиця розповіла, що вранці 14 лютого Денис залишив м’яку іграшку та великий Кіндер-сюрприз, до якого вона півдня не підходила.

– Після обіду я вирішила подивитися, що в ньому… Усередині виявилося наше спільне фото та підпис Будь моєю. Ось так. Там ще були жуйки Love is, серця та ручка в формі зайчика. Це було дуже приємно… І виявилось, що Денис мій великий романтик, – сказала Alyona Alyona.

У вересні Alyona Alyona вперше показала свого хлопця. Тоді пара прийшла разом на церемонію нагородження премією National Bloggers Awards.

Виконавиця довго приховувала свого коханого від широкого загалу. Про те, що вони почали зустрічатись, артистка розповіла ще в лютому 2021 року.

Бойфренд Alyona Alyona – репер-початківець і блогер. Він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.