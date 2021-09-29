Українська реп-виконавиця Alyona Alyona вперше показала свого бойфренда Дениса. Пара разом прийшла на церемонію нагородження премією National Bloggers Awards.

Alyona Alyona, яка нещодавно переїхала до коханого, зізналася, що поки що їм складно адаптуватися до спільного проживання та вирішення побутових питань.

Раніше всі хлопці співачки жили на її території, тому переїзд до Дениса виявився абсолютно новим досвідом для неї.

– Це таке болюче питання. Мені він дуже подобається, і я вирішила жити на його території. Але це мій перший досвід, тому що раніше всі жили у мене… Територія невелика… Складно для мене, складно. Можливо потрібно спуститися трошки нижче, щоб потім піднятися ще вище. Подивимося, що буде далі, – сказала Alyona Alyona.

Нагадаємо, що вперше Alyona Alyona розповіла про свого бойфренда у лютому 2021 року.

Тоді вона оприлюднила серію фотографій з чоловіком позаду і зізналася, що відчула метелики в животі та закохалася.

Згодом стало відомо, що бойфрендом зірки є репер-початківець і блогер Денис. Він знімає провокативні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.

А вже в червні реп-виконавиця переїхала жити до свого хлопця. За словами Alyona Alyona, під час переїзду виникло багато нюансів.

Наприклад, у квартирі Дениса не вистачає місця для всіх речей співачки. Також вона розташована далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанів і готової кулінарії, аніж їй хотілося б.

Але Alyona Alyona додала, що ці проблеми не мають значення, оскільки відтепер пара почне піклуватися одне про одного і створювати свою сім’ю.