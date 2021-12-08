Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала, как начала встречаться со своим парнем, блогером Денисом.

Артистка отметила, что предложение быть вместе от возлюбленного поступило к ней на День святого Валентина — 14 февраля, также она подчеркнула, что это было очень романтично.

— Мне было очень приятно, поскольку в последнее время люди перестали друг другу предлагать встречаться, обычно все просто сходятся, — сказала Alyona Alyona.

Рэп-исполнительница рассказала, что утром 14 февраля Денис оставил мягкую игрушку и большой Киндер-сюрприз, к которому она полдня не подходила.

— После обеда я решила посмотреть, что в нем… Внутри оказалось наше общее фото и подпись Будь моей. Вот так. Там еще были жвачки Love is, сердечки и ручка в форме зайчика. Это было очень приятно… И оказалось, что Денис мой большой романтик, — сказала Alyona Alyona.

В сентябре Alyona Alyona впервые показала своего парня. Тогда пара пришла вместе на церемонию награждения премией National Bloggers Awards.

Исполнительница долго скрывала своего возлюбленного от широкой публики. О том, что они начали встречаться, артистка рассказала еще в феврале 2021 года.

Бойфренд Alyona Alyona — начинающий рэпер и блогер. Он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.