Переможці Євробачення 2022 – український гурт Kalush Orchestra відреагував на те, що міжнародний пісенний конкурс у 2023 році пройде у Великій Британії.

Фронтмен колективу Олег Псюк зазначив, що їм сумно від того, що Євробачення 2023 не може пройти в Україні. Але вони вдячні Великій Британії за солідарність та згоду провести конкурс на підтримку нашої країни.

– Ми сподіваємося, що Євробачення 2023 матиме український колорит і прославлятиме нашу прекрасну, унікальну культуру. Ми, у свою чергу, докладемо всіх зусиль, щоб допомогти Україні перемогти і в наступному році, аби Євробачення 2024 могло пройти в мирній країні, – зазначив Псюк.

25 липня в Європейському мовному союзі заявили, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки.