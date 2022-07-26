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Благодарны за солидарность: Kalush Orchestra о Евровидении 2023 в Великобритании

26 июля 2022, 16:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Getty Images

Победители Евровидения 2022 — украинская группа Kalush Orchestra отреагировала на то, что международный песенный конкурс в 2023 году пройдет в Великобритании.

Фронтмен коллектива Олег Псюк отметил, что им грустно от того, что Евровидение 2023 не может пройти в Украине. Но они благодарны Великобритании за солидарность и согласие провести конкурс в поддержку нашей страны.

— Мы надеемся, что у Евровидения 2023 будет украинский колорит и будет прославлять нашу прекрасную, уникальную культуру. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы помочь Украине победить и в следующем году, чтобы Евровидение 2024 могло пройти в мирной стране, — отметил Псюк.

25 июля в Европейском вещательном союзе заявили, что Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Такое решение было принято из соображений безопасности.

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Источник
Independent
Теги
Kalush Евровидение Великобритания
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