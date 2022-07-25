Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення Європейського мовного союзу про проведення Євробачення 2023 у Великій Британії.

За словами політика, таке рішення ухвалено після кількох раундів консультацій.

– Ми розпочали ці консультації після українського протесту щодо ухвалення рішення без обговорення. Була зроблена велика робота щодо можливості проведення Україною Євробачення в одній із сусідніх країн через фактор безпеки. Але, на жаль, за технічними та фінансовими вимогами EBU це було неможливо, – зазначив Ткаченко в Telegram-каналі.

Він додав, що були консультації і з британським урядом, і з ВВС. По результатах вони отримали запевнення як від ВВС, так і від EBU, що ті проведуть Євробачення 2023 On Behalf of Ukraine (Від імені України) з надзвичайно високою інтеграцією українських контекстів та ведучих.

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– Відповідно, все буде зроблено так, що у Великій Британії ми побачимо і вітчизняні види, і українські наративи. І, я думаю, що досвід BBC дозволить представити Україну на найвищому рівні, – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії. Про це заявили в Європейському мовному союзі. Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.