Блогерка Катерина Реп’яхова показала зворушливе відео в день народження їхнього зі співаком Віктором Павліком сина. Сьогодні маленькому Михайлу виповнилося два роки.

Реп’яхова оприлюднила святковий ролик, показавши, як Міша зустрів день народження. Він був у світлому костюмі та в колі кульок. Також на відео з’явилася і сама блогерка з чоловіком.

– Сину! Мій Михасику! Немає таких слів на землі, щоб передати мою любов до тебе! Я вдячна тобі за те, що ти подарував мені цю можливість бути мамою і відчувати ці неймовірні почуття, – написала Катерина.

Додає, що навчив її бути відповідальною, ніжною, доброю, сентиментальною, рішучою, сильною і просто зробив у мільйон разів щасливішою.

Підписники Реп’яхової долучилися до привітань хлопчика, побажавши йому щастя та здоров’я.

Вітаю вашого синочка. Нехай росте здоровим і щасливим хлопчиком.

Вітаю! Нехай тільки радує вас!

Гарної долі синочкові.

З днем народження, Михасику! Рости здоровим і щасливим, на радість усім рідним.

Вітаю! Найголовніше здоров’я і мирного неба, – пишуть у коментарях під відео.

Раніше, 13 червня, свій день народження відзначила Катерина Реп’яхова. Їй виповнилося 29 років. Святкування минуло в колі близьких, а Віктор Павлік влаштував для дружини мініконцерт.