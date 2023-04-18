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Чекає шлях корекції: Репяхова розповіла про затримку мовлення в маленького сина

18 Квітня 2023, 09:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Репяхова

Блогерка та дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася сумною новиною щодо маленького сина. Так, у спільної дитини Каті та Віктора є затримки мовлення.

Відомо, що синові Михайлу цього літа буде вже два роки, але він ще не говорить. Щоб дізнатися причину, Репяхова звернулася до експертів у сфері медицини.

Із самого ранку вона вирушила з дитиною до невролога, який був в іншому кінці міста. Блогерка понад годину спілкувалася з лікарем, і той підказав, що робити далі.

– На нас чекає шлях корекції затримки мовлення. Консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи, – заявила Катя.

Репяхова

Дружина Павліка додала, що невролог не визначив розлад аутичного спектра, який міг бути причиною затримки в мовленні.

Раніше Репяхова вже говорила про проблеми зі здоров’ям сина. У травні минулого року маленького Михайла турбувало коліно, через це в нього піднялася температура і зник апетит. На щастя, страшного діагнозу , з яким знайома її сім’я, немає – йдеться про остеомієліт.

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