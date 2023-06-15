Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Благодарна тебе, что сделал меня мамой: жена Павлика показала их двухлетнего сына

15 июня 2023, 15:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Екатерина Репяхова
Источник: Екатерина Репяхова

Блогер Екатерина Репяхова показала трогательное видео в день рождения их с певцом Виктором Павликом сына. Сегодня маленькому Михаилу исполнилось два года.

Репяхова обнародовала праздничный ролик, показав, как Миша встретил день рождения. Он был в светлом костюме и в кругу шариков. Также на видео появилась и сама блогерша с супругом.

— Сын! Мой Михасик! Нет таких слов на земле, чтобы передать мою любовь к тебе! Я благодарна тебе за то, что ты подарил мне эту возможность быть мамой и испытывать эти невероятные ощущения, — написала Екатерина.

Добавляет, что научил ее быть ответственной, нежной, доброй, сентиментальной, решительной, сильной и просто сделал в миллион раз счастливее.

Подписчики Репяховой присоединились к поздравлениям мальчика, пожелав ему счастья и здоровья.

  • Поздравляю вашего сыночка. Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком.
  • Поздравляю! Пусть только радует вас!
  • Хорошей судьбы сыночку.
  • С днем рождения, Мишенька! Расти здоровым и счастливым, на радость всем родным.
  • Поздравляю! Самое главное здоровья и мирного неба, — пишут в комментариях под видео.
Читайте также:
РепяховаЖдет путь коррекции: Репяхова рассказала о задержке речи у маленького сына

Ранее, 13 июня, свой день рождения отметила Екатерина Репяхова. Ей исполнилось 29 лет. Празднование прошло в кругу близких, а Виктор Павлик устроил для супруги мини-концерт.

Теги
Виктор Павлик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь