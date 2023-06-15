Блогер Екатерина Репяхова показала трогательное видео в день рождения их с певцом Виктором Павликом сына. Сегодня маленькому Михаилу исполнилось два года.

Репяхова обнародовала праздничный ролик, показав, как Миша встретил день рождения. Он был в светлом костюме и в кругу шариков. Также на видео появилась и сама блогерша с супругом.

— Сын! Мой Михасик! Нет таких слов на земле, чтобы передать мою любовь к тебе! Я благодарна тебе за то, что ты подарил мне эту возможность быть мамой и испытывать эти невероятные ощущения, — написала Екатерина.

Добавляет, что научил ее быть ответственной, нежной, доброй, сентиментальной, решительной, сильной и просто сделал в миллион раз счастливее.

Подписчики Репяховой присоединились к поздравлениям мальчика, пожелав ему счастья и здоровья.

Поздравляю вашего сыночка. Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком.

Поздравляю! Пусть только радует вас!

Хорошей судьбы сыночку.

С днем рождения, Мишенька! Расти здоровым и счастливым, на радость всем родным.

Поздравляю! Самое главное здоровья и мирного неба, — пишут в комментариях под видео.

Ранее, 13 июня, свой день рождения отметила Екатерина Репяхова. Ей исполнилось 29 лет. Празднование прошло в кругу близких, а Виктор Павлик устроил для супруги мини-концерт.