Дружина співака Віктора Павліка та блогерка Катерина Реп’яхова показала, як відсвяткувала свій день народження. 13 червня їй виповнилося 29 років.

Свій день Катерина зустріла у колі найближчих. Святкування проходило в Карпатах. Сама вона постала в ніжному образі у білизняному стилі – спідниці-міді та топі. Образ вона доповнила босоніжками на невеликих підборах, на обличчя нанесла легкий макіяж, а волосся зібрала у вільний пучок.

Також Реп’яхова ясно дала зрозуміти, яке бажання загадала – те, про що сьогодні мріє кожен українець.

– Дякую моїм рідним за те, що були поруч у цей день. Бажання незмінне, одне на всіх, – зізналася блогерка.

На святкуванні був присутній і сам 57-річний Віктор Павлік. Він влаштував для гостей мініконцерт, а вони із задоволенням танцювали під його пісні. Веселилася й сама Катерина разом із маленьким сином подружжя Михайлом.

Також Катерина сказала, що тепер вони чекають на найголовніше свято – день народження сина, якому 15 червня виповниться два роки.