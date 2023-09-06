Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Вчуся знову бути щасливою: снайперка Емеральд натякнула на розлучення з чоловіком

6 Вересня 2023, 18:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Євгенія Емеральд

Снайперка Євгенія Емеральд (Жанна Д’Арк) натякнула на розлучення з чоловіком, українським захисником Євгеном Стипанюком.

В Instagram Емеральд запропонувала своїм підписникам поспілкуватися, залишивши вікно для запитань, а згодом написала, що всі вони стосуються чоловіка. Нічого Євгенія не розповіла, але сказала, що зробить це пізніше.

– Усьому свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам тільки те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм, – написала снайперка.

Євгенія Емеральд про розлучення з чоловіком

Крім того, з її профілю зникли всі спільні фото з чоловіком, від якого у квітні Емеральд народила доньку Афіну. У чоловіка також немає спільних знімків зі снайперкою.

До слова, чутки про розлад у стосунках подружжя ходять уже кілька тижнів, і з огляду на реакцію Євгенії очевидно, що він таки є. Одружилися вони в жовтні 2022 року на передовій.

Читайте також:
ПоляковаДякую: Оля Полякова зняла емоційний кліп із Діановим та Емеральд

Фото: Євгенія Емеральд

Теги
Євгенія Емеральд Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь