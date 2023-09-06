Снайперка Євгенія Емеральд (Жанна Д’Арк) натякнула на розлучення з чоловіком, українським захисником Євгеном Стипанюком.

В Instagram Емеральд запропонувала своїм підписникам поспілкуватися, залишивши вікно для запитань, а згодом написала, що всі вони стосуються чоловіка. Нічого Євгенія не розповіла, але сказала, що зробить це пізніше.

– Усьому свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам тільки те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм, – написала снайперка.

Крім того, з її профілю зникли всі спільні фото з чоловіком, від якого у квітні Емеральд народила доньку Афіну. У чоловіка також немає спільних знімків зі снайперкою.

До слова, чутки про розлад у стосунках подружжя ходять уже кілька тижнів, і з огляду на реакцію Євгенії очевидно, що він таки є. Одружилися вони в жовтні 2022 року на передовій.

Фото: Євгенія Емеральд