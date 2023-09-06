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Учусь снова быть счастливой: снайперша Эмеральд намекнула на развод с мужем

6 сентября 2023, 18:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євгенія Емеральд

Снайперша Евгения Эмеральд (Жанна Д’Арк) намекнула на развод с мужем, украинским защитником Евгением Стипанюком.

В Instagram Эмеральд предложила своим подписчикам пообщаться, оставив окно для вопросов, а позже написала, что все они касаются мужа. Ничего рассказывать Евгения не стала, но сказала, что сделает это позже.

— Всему свое время. Сейчас не хочу. Сейчас я живу жизнь и учусь снова быть счастливой. Добавлю только то, что не все то золото, что блестит. Не верьте глазам своим, — написала снайперша.

Євгенія Емеральд про розлучення з чоловіком

Кроме того, из ее профиля пропали все совместные фото с супругом, от которого в апреле Эмеральд родила дочь Афину. У мужчины также нет общих снимков со снайпершей.

К слову, слухи о разладе в отношениях супругов ходят уже несколько недель, и учитывая реакцию Евгении, очевидно, что им есть место быть. Поженились они в октябре 2022 года на передовой.

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Фото: Евгения Эмеральд

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