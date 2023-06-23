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Чоловік був шокований: захисниця Емеральд показала партнерські пологи та доньку

23 Червня 2023, 20:29
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Чоловік був шокований: захисниця Емеральд показала партнерські пологи та доньку

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше показала обличчя новонародженої донечки та розповіла, як минули її партнерські пологи з чоловіком Євгеном Стипанюком.

– Женя довго налаштовувався на партнерські пологи, рішення народжувати разом ухвалили лише на останньому триместрі. І все це завдяки лікарям, які запевнили, що процес буде максимально естетичним, приємним та зовсім нестрашним. Коли все відбулось, чоловік був шокований, спочатку запитав: “А що, так можна було? Чого я боявся?”. Потім твердо заявив: “Ми ще повернемося за хлопчиком!”, – поділилася Євгенія.

Фото: emerald.evgeniya

Емеральд також оприлюднила зворушливе відео з пологового. Вона зауважила, що хотіла своїм прикладом показати жінкам, що народжувати – не страшно.

– Своїми дописами та відео я хочу показати всім дівчаткам, що пологи – це зовсім не ті уривки страшних історій наших мам, і що сучасна медицина, висококваліфіковані лікарі та дбайливий персонал можуть зробити цей процес справжнім чарівним таїнством. Без болю, переживань та стресу, – зазначила захисниця.

 

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Допис, поширений Євгенія Емеральд (@emerald.evgeniya)

Нагадаємо, що Емеральд тривалий час приховувала маля від публіки. Вона досі тримає в секреті ім’я донечки.

Фото: Євгенія Емеральд

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